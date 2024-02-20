МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Объем платных услуг, оказанных жителям столицы за 12 месяцев 2023 года, составил 3,3 триллиона рублей, с января по декабрь 2023 года москвичи более 34% денежных средств потратили на оплату транспортных услуг, сообщили журналистам в пресс-службе управления федеральной службы государственной статистики по Москве и Подмосковью. Собянин рассказал о планах открыть 39 новых станций метро

Уточняется, что объем платных услуг, оказанных населению Москвы за 12 месяцев 2023 года, составил 3,3 триллиона рублей, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

"Москвичи в январе-декабре 2023 года больше всего денежных средств потратили на оплату транспортных услуг — 34,4%, медицинских услуг — 10,0%, телекоммуникационных услуг — 9,8%, коммунальных услуг — 8,4%, услуг системы образования — 7,3%, бытовых услуг — 6,2% и жилищных услуг — 4,6%", — рассказали в Мосстате.

В пресс-службе пояснили, что за 12 месяцев 2023 года жителям столицы оказали бытовых услуг на 204,1 миллиарда рублей, это на 8,1% больше, чем в январе-декабре 2022 года.

"Наибольший объем оказанных бытовых услуг приходился на услуги по аренде, лизингу и прокату — 31,4%, по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования — 25,5%, парикмахерские и косметические услуги — 13,0%", — сообщили в управлении.