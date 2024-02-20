МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" подтверждает свои планы по возобновлению серийного производства модели Lada Largus на заводе в Ижевске в мае, приступил к выпуску опытной тестовой партии из пяти таких машин, говорится в сообщении автопроизводителя. "АвтоВАЗ" начал выпускать Lada Vesta с новыми опциями

"Наш завод "оживает" после паузы, мы набираем новый персонал на конкурентную заработную плату и подтверждаем планы с мая приступить к полномасштабному производству самого востребованного в стране легкого коммерческого автомобиля", — отметил президент компании Максим Соколов.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" подчеркнули, что на ижевском автозаводе уже стартовало производство опытной тестовой партии Largus. "Первыми пятью автомобилями, которые планируется произвести до конца текущей недели, станут коммерческие фургоны", — уточнил автопроизводитель. В общей сложности до мая будет выпущено 80 таких моделей. На них будут отработаны технологии производства полного цикла, проведено обучение персонала, а также валидированы параметры и настройки оборудования.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).