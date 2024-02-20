МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Автомобиль Aurus, подаренный лидеру КНДР Ким Чен Ыну президентом РФ Владимиром Путиным, скорее всего, является бронированным лимузином в максимальной комплектации, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты. Песков рассказал о реакции Ким Чен Ына на подаренный Aurus

"Я уверен, что это бронированная версия, скорее всего лимузин, потому что бессмысленно дарить обычную машину. А длиннобазные лимузины — они все бронированные, у них нет незащищенных версий. По статусу, по всему — если дарить, то бронированный автомобиль, потому что он на других не ездит", — отметил автоэксперт Максим Кадаков.

"Думаю, что ему подарили бронированный лимузин в максимальной комплектации. Представляя, какими автомобилями любит себя окружать руководитель Северной Кореи, могу сделать такое предположение. Он приезжает в Россию исключительно на бронированном специальном поезде. Наверное, такому руководителю с такими вкусами нужен большой, роскошный и хорошо защищенный автомобиль", — также уточнил автоэксперт Игорь Моржаретто.

По оценкам Моржаретто, стоимость такой модели может составлять примерно 60-80 миллионов рублей.

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от Путина личный автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что был подарен автомобиль Aurus.