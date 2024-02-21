МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. РЖД планируют добавить купе с лежачими местами в поездах "Сапсан", сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров. РЖД зафиксировали исторический максимум перевозок с Китаем

Он напомнил, что в настоящее время два места купе есть в четырех поездах "Сапсан". Петров отметил, что это была полностью идея РЖД, а производитель поездов немецкий Siemens ее реализовал.

"Мы видим высокую загрузку и востребованность этих зон. Теперь думаем о возможности расширения количества таких купе на действующие поезда", — сказал Петров.

Он уточнил, что планируется делать в каждом поезде по два лежачих места. "Для нас это (первые "Сапсаны" с купе — ред.) был первый опыт, и мы пытались понять, насколько купе будет востребовано на рынке. Сегодня мы понимаем, что в состоянии реализовывать подобные интерьерные изменения", — пояснил глава дирекции. Полки для купе будет поставлять российский производитель.

"Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.

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