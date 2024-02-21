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В "Сапсанах" появятся купе с лежачими местами
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РЖД планируют добавить купе с лежачими местами в поездах "Сапсан", сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров. Он напомнил, что... ПРАЙМ, 21.02.2024
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, ржд, поезда "сапсан", купе
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. РЖД планируют добавить купе с лежачими местами в поездах "Сапсан", сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров.
Он напомнил, что в настоящее время два места купе есть в четырех поездах "Сапсан". Петров отметил, что это была полностью идея РЖД, а производитель поездов немецкий Siemens ее реализовал.
"Мы видим высокую загрузку и востребованность этих зон. Теперь думаем о возможности расширения количества таких купе на действующие поезда", — сказал Петров.
Он уточнил, что планируется делать в каждом поезде по два лежачих места. "Для нас это (первые "Сапсаны" с купе — ред.) был первый опыт, и мы пытались понять, насколько купе будет востребовано на рынке. Сегодня мы понимаем, что в состоянии реализовывать подобные интерьерные изменения", — пояснил глава дирекции. Полки для купе будет поставлять российский производитель.
"Сапсаны" запущены в России в декабре 2009 года. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.