ЖЕНЕВА, 22 фев — ПРАЙМ. Нападения на суда в Красном море меняют структуру международной морской торговли, транзит через Суэцкий канал упал на 42% по сравнению с его пиком, а цены на перевозки резко возросли, говорится в отчёте Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В Аденском заливе затонуло атакованное хуситами судно, пишут СМИ

"По оценкам ЮНКТАД, транзитные перевозки через Суэцкий канал сократились на 42% по сравнению с их пиковым уровнем. В связи с тем, что основные игроки в секторе морских перевозок временно приостановили транзит через Суэцкий канал, еженедельные транзитные перевозки контейнеровозов упали на 67%, а пропускная способность контейнеровозов, транзитных танкеров и газовозов значительно снизилась", — сказано в документе.

Организация считает, что нападения на суда в Красном море, которые серьезно повлияли на судоходство по Суэцкому каналу, в сочетании с существующими геополитическими и климатическими проблемами приводят к изменению мировых торговых путей.

"Растущая неопределенность и отказ от Суэцкого канала в пользу обходного пути через мыс Доброй Надежды сопряжены как с экономическими, так и с экологическими издержками, а также создают дополнительное давление на развивающиеся экономики", — добавляется в заявлении.

По данным ЮНКТАД, с ноября 2023 года уровень средних ставок спотовых перевозок контейнеров продемонстрировал самый большой недельный рост за всю историю наблюдений, составив 500 миллионов долларов США за последнюю неделю декабря.

"Эта тенденция сохранилась. Средние спотовые ставки на контейнерные перевозки из Шанхая выросли более чем вдвое с начала декабря (+122%). Эти спотовые тарифы выросли в три раза в Европе (+256%) и даже выше среднего (+162%) на западном побережье США, хотя они не проходят через Суэц", — отмечают в ООН.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.