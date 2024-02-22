МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ту-160М является надежным самолетом и отличной техникой, которую можно принять в состав Вооруженных сил России, заявил президент России Владимир Путин после полета. Путин совершит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Ранее глава государства прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

"Хорошие, не в этом дело. Дело в том, что мы получаем новую технику, техника отличная, она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, руководству министерства обороны, сейчас еще раз скажу: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил", — отметил российский лидер.

Ко всему прочему, высокое качество нового бомбардировщика видно невооруженным глазом. Путин также добавил, что несмотря на то, что это военный бомбардировщик, в нем имеется блок, где члены экипажа могут отдохнуть.

Отмечается, что всего в воздухе президент провел 30 минут.