2024-02-22T16:44:37+03:00
2024-02-22T16:44:37+03:00
2024-02-22T16:44:37+03:00
2024
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Путин высоко оценил надежность стратегического ракетоносца Ту-160М
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Ту-160М является надежным самолетом и отличной техникой, которую можно принять в состав Вооруженных сил России, заявил президент России Владимир Путин после полета. Ранее глава... ПРАЙМ, 22.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, путин, ту-160м
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ту-160М является надежным самолетом и отличной техникой, которую можно принять в состав Вооруженных сил России, заявил президент России Владимир Путин после полета.
Ранее глава государства прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.
"Хорошие, не в этом дело. Дело в том, что мы получаем новую технику, техника отличная, она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, руководству министерства обороны, сейчас еще раз скажу: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил", — отметил российский лидер.
Ко всему прочему, высокое качество нового бомбардировщика видно невооруженным глазом. Путин также добавил, что несмотря на то, что это военный бомбардировщик, в нем имеется блок, где члены экипажа могут отдохнуть.
Отмечается, что всего в воздухе президент провел 30 минут.