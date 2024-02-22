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2024
https://1prime.ru/transport/20240222/843148237.html
Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа
Транспорт
Новости
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Президент России Владимир Путин за рулем КАМАЗа прибыл из Казани на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 "Восток". Вместе с президентом в... ПРАЙМ, 22.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, камаз, путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАЗАНЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин за рулем КАМАЗа прибыл из Казани на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 "Восток".
Вместе с президентом в кабине сидел вице-премьер России Марат Хуснуллин.
На МФЗ российскому лидеру рассказали о развитии трассы М-12. Это один из самых амбициозных проектов страны. К концу 2024 года планируется продлить трассу до Екатеринбурга, а затем — до Тюмени. На маршруте возведено 323 искусственных сооружения, в том числе самый протяженный в составе М-12 мост через Волгу. Его длина — 3,4 километра.
В конце прошлого года открылось движение по всему участку магистрали от Москвы до Казани протяженностью 810 километров.
Ранее Путин завершил полет на усовершенствованном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М в Казани. В этот же день он посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, осмотрел один из цехов и четыре новых Ту-160М.