КАЗАНЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин за рулем КАМАЗа прибыл из Казани на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 "Восток". Путин высоко оценил надежность стратегического ракетоносца Ту-160М

Вместе с президентом в кабине сидел вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На МФЗ российскому лидеру рассказали о развитии трассы М-12. Это один из самых амбициозных проектов страны. К концу 2024 года планируется продлить трассу до Екатеринбурга, а затем — до Тюмени. На маршруте возведено 323 искусственных сооружения, в том числе самый протяженный в составе М-12 мост через Волгу. Его длина — 3,4 километра.

В конце прошлого года открылось движение по всему участку магистрали от Москвы до Казани протяженностью 810 километров.

Ранее Путин завершил полет на усовершенствованном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М в Казани. В этот же день он посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, осмотрел один из цехов и четыре новых Ту-160М.