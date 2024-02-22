МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минтранс РФ не будет обязывать перевозчиков собирать допинформацию о пассажирах, помимо указанной ими при покупке билета, сообщил журналистам заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов. Газ, транспорт, экология. Красноярский край развивает свой потенциал

Газета "Коммерсантъ" написала, что Минтранс России подготовил проект приказа, согласно которому перевозчики с 1 сентября будут обязаны, помимо данных паспорта и билета, передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и паролях учетных записей пассажиров.

"Перечень информации, предлагаемый к нормативному регулированию Минтрансом России, меньше, чем требуемый многими другими странами. При этом новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета. Данный перечень информации предоставляется только в случае ее фактической фиксации в информационной системе авиакомпании", — сообщил Баканов.

Иными словами, пояснил он, приказ является правовым основанием для того, чтобы данная информация могла передаваться перевозчиками в автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров (АЦБПДП). В пресс-службе Минтранса в свою очередь уточнили, что согласно приказу министерства, АЦБПДП формируются централизованно как совокупность баз персональных данных по перевозкам пассажиров всеми видами транспорта.

"Проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз данных прошел предусмотренные законодательством общественные обсуждения в 2023 году, согласован заинтересованными ведомствами и соответствует Федеральному закону № 16-ФЗ "О транспортной безопасности". Государственные информационные системы имеют полный набор механизмов для обеспечения безопасности хранимой информации", — отметил замминистра.

По его словам, механизм предоставления расширенной информации о пассажирах в интересах обеспечения их безопасности в условиях существования угроз террористического характера предусмотрен изменениями в Конвенцию о международной гражданской авиации, которые были внесены в конце 2022 года.

"Законодательство ряда стран уже сегодня требует, чтобы авиакомпании, в случае полетов в аэропорты этих стран или через их территории, предоставляли уполномоченным властям этих стран расширенную информацию о бронировании пассажиров", — сказал Баканов, уточнив, что обязательный перечень информации, требуемый для передачи в автоматизированные базы данных, содержится в соответствующем приказе министерства.