Минтранс не обяжет перевозчиков собирать допинформацию о пассажирах
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минтранс РФ не будет обязывать перевозчиков собирать допинформацию о пассажирах, помимо указанной ими при покупке билета, сообщил журналистам заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.
Газета "Коммерсантъ" написала, что Минтранс России подготовил проект приказа, согласно которому перевозчики с 1 сентября будут обязаны, помимо данных паспорта и билета, передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и паролях учетных записей пассажиров.
"Перечень информации, предлагаемый к нормативному регулированию Минтрансом России, меньше, чем требуемый многими другими странами. При этом новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета. Данный перечень информации предоставляется только в случае ее фактической фиксации в информационной системе авиакомпании", — сообщил Баканов.
Иными словами, пояснил он, приказ является правовым основанием для того, чтобы данная информация могла передаваться перевозчиками в автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров (АЦБПДП). В пресс-службе Минтранса в свою очередь уточнили, что согласно приказу министерства, АЦБПДП формируются централизованно как совокупность баз персональных данных по перевозкам пассажиров всеми видами транспорта.
"Проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз данных прошел предусмотренные законодательством общественные обсуждения в 2023 году, согласован заинтересованными ведомствами и соответствует Федеральному закону № 16-ФЗ "О транспортной безопасности". Государственные информационные системы имеют полный набор механизмов для обеспечения безопасности хранимой информации", — отметил замминистра.
По его словам, механизм предоставления расширенной информации о пассажирах в интересах обеспечения их безопасности в условиях существования угроз террористического характера предусмотрен изменениями в Конвенцию о международной гражданской авиации, которые были внесены в конце 2022 года.
"Законодательство ряда стран уже сегодня требует, чтобы авиакомпании, в случае полетов в аэропорты этих стран или через их территории, предоставляли уполномоченным властям этих стран расширенную информацию о бронировании пассажиров", — сказал Баканов, уточнив, что обязательный перечень информации, требуемый для передачи в автоматизированные базы данных, содержится в соответствующем приказе министерства.
https://1prime.ru/transport/20240222/843148453.html