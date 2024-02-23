МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических, правовых обязательств по бесперебойному калининградскому транзиту, как пассажирского, так и грузового, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова высмеяла Байдена из-за оскорбления в адрес Путина

Правительство Литвы приняло решение с 1 марта закрыть погранпункты "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай". При этом пассажирские поезда российского холдинга РЖД уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны, следует из сообщений компании.

Захарова подчеркнула, что данное решение не отразится на гражданах России, следующих в транзитных поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу на железной дороге, поскольку в данном случае посадка/высадка осуществляется только в конечных пунктах следования.

Комментируя принятое решение, она заявила, что "налицо очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности".

"Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан", — заметила Захарова.

"Со своей стороны продолжим добиваться от Вильнюса и Брюсселя выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного калининградского транзита – как пассажирского, так и грузового", — заключила она.