МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Мэр Лондона Садик Хан окончательно разрешил отправлять на Украину старые автомобили, предназначенные для утилизации, сообщает газета Telegraph.

В декабре газета Telegraph сообщала, что мэр Лондона Садик Хан "пошел на попятную" и выступил за предоставление Украине машин, предназначенных для утилизации, для использования их в конфликте с РФ.

"Мэр Лондона подтвердил, что компании-оператору лондонского транспорта Transport for London (TfL) было поручено внести изменения в схему утилизации для зоны сверхнизких выбросов (ULEZ), чтобы не соответствующие требованиям полноприводные автомобили могли использоваться на Украине для поддержки гуманитарных и медицинских целей", — отмечает газета.

Издание отмечает со ссылкой на Хана, что эти планы, которые могут быть реализованы через несколько недель, также помогут убрать старые "загрязняющие окружающую среду автомобили" с дорог Лондона.

По данным газеты, люди смогут пожертвовать транспортные средства, не соответствующие требованиям программы созданию "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ), в обмен на выплату.

"Пожертвованные автомобили будут…переданы украинским властям и их партнерам для гуманитарных и медицинских нужд", —подчеркивает газета.

Ранее сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче Украине машин, предназначенных для утилизации в рамках программы ULEZ, из-за несоответствия такого предложения правилам схемы. Вместе с этим Хан указал на невозможность её изменения в рамках действующего законодательства. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал правительство внести изменения в схему по утилизации автомобилей, чтобы разрешить передачу этих машин Киеву.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.