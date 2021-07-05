ВОРОНЕЖ, 5 июл — ПРАЙМ. Минобороны России и другие госзаказчики получат до 200 новых военно-транспортных самолетов Ил-112В, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания на авиастроительном предприятии в Воронеже — Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.

"Общее количество которых планируется до 200 штук. Очень хорошая загрузка и перспективы", — сказал Борисов, говоря о количестве самолетов Ил-112В, которые будут произведены для нужд Минобороны и других заказчиков.

Серийное производство, по его словам, планируется начать с 2023 года.

"Ил-112В в войсках очень ждут. Общая потребность в самолетах Ил-112В в государственной авиации России составляет до 200 штук с учетом выбывания устаревающего парка "антоновских" машин. Дополнительными государственными заказчиками данных самолетов могут выступить Росгвардия, ФСБ России и МЧС России", — добавил вице-премьер.

Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым, однако вице-премьер заявил, что проблемы постепенно удается решать.

"Три года последние бьемся с Ил-112. Ситуация сдвигается в лучшую сторону. Машина, в принципе, получается неплохой", — сказал Борисов на совещании на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе, производителе этих машин.

В конце мая президент РФ Владимир Путин заявил, что государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета. В марте управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой сообщал, что идет подготовка производства к серийному выпуску до 12 самолетов в год. Роспатент зарегистрировал знак AURORA-CoV для вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета — 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой — 1,2 тысячи километров.