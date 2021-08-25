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"Рособоронэкспорт" анонсировал второй контракт с Турцией по С-400
ВПК
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Второй контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию будет подписан в этом году, сообщил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. В... ПРАЙМ, 25.08.2021
рособоронэкспорт, турция, россия, новости, экономика, впк
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Второй контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию будет подписан в этом году, сообщил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
В понедельник Михеев заявил, что контракт будет подписан в ближайшее время.
"В ближайшее время — это значит в этом году. Мы ожидаем, что второй контракт С-400 для Турции будет подписан в этом году", — сказал он.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.