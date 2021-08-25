МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Второй контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию будет подписан в этом году, сообщил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Гендиректор рассказал о стоимости портфеля заказов Рособоронэкспорта

В понедельник Михеев заявил, что контракт будет подписан в ближайшее время.

"В ближайшее время — это значит в этом году. Мы ожидаем, что второй контракт С-400 для Турции будет подписан в этом году", — сказал он.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.