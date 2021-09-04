ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Россия в сентябре 2021 года предложит новейший истребитель поколения 4++ МиГ-35 для участия в тендере ВВС Малайзии, заявил РИА Новости в субботу в ходе Восточного экономического форума директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. Мантуров рассказал о новом самолете с электродвигателем

"Российская сторона рассматривает возможность участия "Рособоронэкспорта" с самолетом МиГ-35 в тендере ВВС Малайзии на поставку учебно-тренировочных/легких боевых самолетов. Наше предложение для участия в этом тендере планируется предоставить малазийским партнерам в этом месяце", — сказал он.

Говоря о шансах российского истребителя на победу в малазийском тендере, Шугаев отметил, что данный самолёт оснащен самыми современными системами.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.