МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") впервые примет участие в международной выставке вооружения и военной техники "Партнер", сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" анонсировал второй контракт с Турцией по С-400

Выставка пройдет с 11 по 14 октября в Белграде.

"Мы впервые участвуем здесь со своим стендом и обеспечиваем присутствие российских компаний-производителей. Мы работаем по тематикам для всех видов вооруженных сил и родов войск в рамках прямых поставок продукции, индустриального партнерства, кооперации, в том числе в интересах третьих стран, а также импорта сербской продукции в Россию", — сказал Михеев.

Он сообщил, что "Рособоронэкспорт" покажет модели современного зенитного ракетного комплекса "Викинг", беспилотного летательного аппарата "Орлан-10Е" и многофункционального самолета-амфибии Бе-200, который неоднократно отправлялся из России тушить природные пожары в европейских странах, в том числе в Сербии.

На стенде будет представлена одна из главных российских экспортных новинок 2021 года – разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион-Э", а также бронетранспортер БТ-3Ф и построенные на базе новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17, уникальный для мирового оружейного рынка легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", РСЗО "Торнадо-Г", автомобиль семейства "Тайфун-К", а также катера проекта 03160Э и БК-16Э.