МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Китай испытал новую гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, чем шокировал Пентагон. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Financial Times. Ракета американской компании Firefly Aerospace взорвалась

Запуск был произведен в августе. Ракета с гиперзвуковым планирующим блоком пролетела через низкоорбитальное пространство, облетела земной шар и снизилась для поражения цели. При этом, по сообщению разведки США, ракета не поразила цель, не долетев до нее порядка 33 километров.

"Мы понятия не имеем, как они это сделали", — прокомментировали в разведке США. До сих пор официальным лицам Соединенных Штатов было неизвестно, насколько значительных успехов добилась КНР в области гиперзвуковых вооружений.

Ранее сообщалось о планах США с 20 по 29 октября осуществить запуск неизвестной ракетной системы над Тихим океаном. Намечено, что ракета будет запущена с полигона Кальяк у южного побережья Аляски в район атолла Кваджалейн на Маршалловых островах. Дальность полета, судя по заявленным координатам, достигнет порядка двух тысяч километров.