МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В России провели полигонные испытания пяти ударных роботов "Маркер", которые действовали в автономной группе без участия человека, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания

Как рассказал источник, на полигоне был испытан демонстрационный образец группировки наземных робототехнических комплексов. В группе были задействованы пять роботов "Маркер" — три на колесном шасси и две на гусеничном.

Было отмечено, что роботы без участия человека распределяли цели в группе, выходили на оптимальные огневые позиции, реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целеуказаниями.

Вместе с тем группа роботов самостоятельно вела разведку. В дальнейшем планируется провести совместные испытания группы роботов и беспилотных летательных аппаратов. "За счет воздушных дронов существенно повышаются количественные и качественные показатели разведки", — подчеркнул источник.

Робот "Маркер", разработанный совместно компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований, представляет собой робототехнический комплекс массой около трех тонн, который может оснащаться различным вооружением, включая крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

Как сообщалось ранее, недавно началось тестирование робототехничекой платформы "Маркер" на космодроме Восточный в роли робота-охранника. По словам, главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, эти комплексы могут применяться для обеспечения безопасности космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.