МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Государственные испытания новейших российских танков Т-14 на платформе "Армата" должны завершиться в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. "Армата" на испытаниях нашла себе цели без участия экипажа

Было отмечено, что в ходе госиспытаний, которые "продолжаются с положительными результатами", последовательно подтверждаются тактико-технические требования, которые предъявляет к машине Минобороны.

Разработанный Уралвагонзаводом Т-14 "Армата" — основной танк, вооруженный 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, которая способна использовать управляемые снаряды. Отличительная особенность танка состоит в том, что экипаж машины размещен в бронекапсуле, а башня управляется дистанционно.

При этом "Армата" оснащена новейшим комплексом активной защиты "Афганит", позволяющим сбивать ракеты и снаряды противника, информационно-управляющей системой и радиолокационными станциями, а также аппаратурой единой системы управления тактического звена.