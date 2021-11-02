Названы страны, куда Россия может поставить новейшие комплексы С-500
Глава ФСВТС Шугаев заявил, что зенитно-ракетные комплексы С-500 могут быть поставлены Китаю и Индии
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия может поставить новейшие зенитные ракетные системы С-500 Китаю и Индии, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
По его словам, когда ЗРС С-500 будет поставлена в Вооруженные силы России в необходимом количестве, станет возможной и поставка этой системы за рубеж. «Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", — заявил глава ФСВТС.
При этом он отметил, что ФСВТС будет "рассматривать потенциальные заявки индивидуально в каждом конкретном случае".
Как летом сообщало Минобороны России, после завершения испытаний предусмотрена поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") — ЗРС "земля-воздух" нового поколения — представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с радиусом поражения около 600 километров.
https://1prime.ru/vpk/20211102/835099340.html
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