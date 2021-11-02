МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В следующем году не ожидается снижения объема экспорта российских вооружений, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. "Рособоронэкспорт" впервые представит вооружения на выставке "Партнер"

Он отметил, что на текущий момент портфель экспортных заказов на российскую продукцию военного назначения превышает $52 миллиарда.

"И я думаю, в ближайшие три-пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится", — сказал Шугаев и отметил, что в связи с пандемией появились некоторые сдвиги по срокам контрактов, но они были компенсированы другими поставками.