Эксперт рассказал, сократит ли Россия экспорт вооружений
Глава ФСВТС Шугаев заявил, что в 2022 году сокращения экспорта российского оружия не ожидается
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В следующем году не ожидается снижения объема экспорта российских вооружений, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Он отметил, что на текущий момент портфель экспортных заказов на российскую продукцию военного назначения превышает $52 миллиарда.
"И я думаю, в ближайшие три-пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится", — сказал Шугаев и отметил, что в связи с пандемией появились некоторые сдвиги по срокам контрактов, но они были компенсированы другими поставками.