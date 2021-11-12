МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Воздушно-космические силы России до конца 2021 года получат четыре серийных истребителя пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Американский самолет-разведчик засекли у границы России

"В декабре в ВКС России с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода должны быть переданы четыре серийных истребителя Су-57", — источник.

На сегодняшний день, по его информации, продолжаются испытания первого серийного Су-57, переданного в войска осенью 2020 года.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость, встроенное внутрь фюзеляжа вооружение, радиопоглощающее покрытие и новейшую авионику.

Согласно планам, к концу 2024 года ВКС России будет передано 22 истребителя Су-57, к 2028 году их число в войсках достигнет 76 машин.