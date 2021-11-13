МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Разрабатываемая на базе С-500 "Прометей" новая ЗРС С-550 станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны. Она сможет эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты, сообщили РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе. СМИ: США отложили испытания гиперзвуковой ракеты перед саммитом с Путиным

На сегодняшний день России и США имеют специализированные системы ПРО для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет только стационарного типа — с шахтным базированием противоракет.

Один из собеседников агентства рассказал, что возможности новой мобильной системы по перехвату баллистических ракет, а также средств космического нападения будут на порядок превышать показатели С-400 и С-500, а также американских систем THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB.

"Разработка новой системы находится на продвинутом этапе", — отметил другой источник.