ДУБАЙ, 15 ноя — ПРАЙМ. Первый полк зенитной ракетной системы ПВО (ПРО) С-400 будет поставлен в Индию до конца 2021 года, с опережением планов, заявил журналистам на оружейной выставке в Дубае гендиректор Рособопронэкспорта Александр Михеев. Путин: Экспорт российского АПК превышает тот же показатель ВПК на $5 млрд

Накануне глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что к концу года в Индию будет отправлен первый дивизион С-400.

"Все имущество первого полкового комплекта С-400 в Индию будет поставлено в конце 2021 года", — отметил Михеев.

Он подчеркнул, что поставки осуществляются в соответствии с условиями заключенного в 2018 году контакта, а также отметил, что индийские специалисты, которые будут эксплуатировать первый полк, завершили обучение и отправились на родину.

"Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах ее дислокации", — сказал он.

Александр Михеев также подчеркнул, что Рособоронэкспорт запланировал в ближайшие 5-7 лет вывести на рынок около 50 новых образцов оружия. По его словам, среди них свыше 20 образцов авиационной техники из 10 систем и комплексов ПВО.

Всего портфель заказов Рособоронэкспорта на экспорт средств ПВО сегодня составляет почти 14 миллиардов долларов, сообщил он.

"Почти в 14 миллиардов долларов оценивается портфель заказов Рособоронэкспорта по линии средств ПВО — это зенитно-ракетные системы и комплексы РЛС и РЛК, средства АСУ, средства РЭБ и РТР, средства борьбы с БПЛА", — сказал Михеев.

Он подчеркнул, что в настоящее время наиболее востребованными и предлагаемыми иностранным заказчикам являются ЗРС С-400 "Триумф", ЗРС "Антей-2500" СПВО "Фаворит", ЗРК "Бук-М2Э", ЗРК "Тор-М2Э", ЗРК "Тор-М2К", ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Сосна", ЗРК "Гибка-С", ЗРК "Печора-2М", ПЗРК "Игла-С" и "Верба".