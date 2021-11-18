МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Россия получила от зарубежных заказчиков пять заявок на поставку ударных беспилотных летательных аппаратов "Орион" с управляемыми ракетами "Вихрь-М", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Эксперт рассказал, сократит ли Россия экспорт вооружений

По словам источника, с лета нынешнего года зарубежные заказчики прислали пять заявок на поставку ударных беспилотников "Орион-Э", вооруженных управляемыми ракетами "Вихрь-М".

Управляемые ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52. Ракета "Вихрь" способна пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров. Дальность применения ракеты — от 800 до 10 000 метров.

"Орион-Э" — разработанный компанией "Кронштадт" средневысотный ударный беспилотный аппарат большой продолжительности полета. Его крейсерская скорость — 200 километров в час, время нахождения в воздухе — до суток.