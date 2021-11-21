МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. У американских авианосцев есть уязвимость, делающая их беспомощными против российских и китайских ракет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на статью капитана ВМС США в отставке Джерри Хендрикса в Wall Street Journal. Германия одобрила экспорт вооружений на 2,3 миллиарда евро

По данным Хендрикса, современные возможности американских боевых кораблей не позволяют им наносить удары по целям на берегу при наличии обороны. А следовательно, чтобы США смогли конкурировать с Россией и Китаем, им нужно нарастить дальность нанесения ударов, пишет он.

"В настоящее время и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям", — утверждает Хендрикс, отмечая, что они не способны приблизиться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает береговые цели недоступными для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18

По мнению Хендрикса, если в ближайшее время у авианосцев не появятся самолеты дальнего радиуса действия, авианосные ударные группировки не смогут сдерживать Россию и Китай.

Как ранее отмечало американское издание Defense One, армия России сейчас находится в своей лучшей форме за последние десятилетия, при этом союзнические отношения Москвы и Пекина подрывают преимущество Вашингтона.