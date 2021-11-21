Капитан ВМС США Хендрикс назвал американские авианосцы беспомощными против российских ракет
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. У американских авианосцев есть уязвимость, делающая их беспомощными против российских и китайских ракет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на статью капитана ВМС США в отставке Джерри Хендрикса в Wall Street Journal.
По данным Хендрикса, современные возможности американских боевых кораблей не позволяют им наносить удары по целям на берегу при наличии обороны. А следовательно, чтобы США смогли конкурировать с Россией и Китаем, им нужно нарастить дальность нанесения ударов, пишет он.
"В настоящее время и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям", — утверждает Хендрикс, отмечая, что они не способны приблизиться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает береговые цели недоступными для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18
По мнению Хендрикса, если в ближайшее время у авианосцев не появятся самолеты дальнего радиуса действия, авианосные ударные группировки не смогут сдерживать Россию и Китай.
Как ранее отмечало американское издание Defense One, армия России сейчас находится в своей лучшей форме за последние десятилетия, при этом союзнические отношения Москвы и Пекина подрывают преимущество Вашингтона.
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