МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российская Федерация сумела создать стратегическое оружие, превосходящее американские системы, что говорит о "катастрофическом провале" властей Соединенных Штатов, которые бездумно тратят деньги на авантюры за рубежом, заявил обозреватель Дэвид Голдман в статье издания The American Conservative. В США заговорили об условиях ослабления санкций

Голдман отмечает, что к новому российскому стратегическому вооружению относятся гиперзвуковые системы наземного и подводного базирования с ядерными ракетами, способные преодолевать любую американскую оборону, а также "лучшие в мире" зенитно-ракетные комплексы С-500.

Вместе с тем китайские гиперзвуковые планирующие блоки и противокорабельные баллистические ракеты, по мнению обозревателя, предположительно способны преодолевать системы противовоздушной обороны авианосцев США.

Голдман призвал власти Соединенных Штатов задаться вопросом: как Россия и Китай, имея гораздо меньшие оборонные бюджеты, чем США, добились стратегического превосходства над Америкой в области гиперзвуковых технологий?

Кроме того, обозреватель вопрошает, в чем состоит национальный интерес Америки, когда она занимается расширением НАТО, и является ли принятие Украины в НАТО попыткой обойти российскую ПРО, "разместив ракеты в такой близости от российских городов, чтобы они смогли пролетать под защитным зонтиком противоракетной обороны?"

При этом обозреватель отмечает, что сегодня технические преимущества перешли к России и Китаю, которые "полны решимости их расширять".

"А факт нашего отставания — это катастрофический провал американской элиты из обеих партий, которая тратит неисчислимые средства и проливает кровь ради зарубежных авантюр, пренебрегая истинными источниками нашей национальной мощи, наших технологических преимуществ и нашей промышленности", — написал Голдман.