МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Оборонная помощь Соединенных Штатов Украине будет включать средства противостояния "воздушным и бронированным угрозам", процесс выделения нового пакета на $200 миллионов запущен, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет РИА Новости. Блинкен: Россия использует энергоносители как оружие

Госсекретарь заявил, что во исполнение возложенных на него дополнительных полномочий он "немедленно одобрил сегодня, согласно поручению президента, четвертый пакет дополнительной военной помощи на $200 миллионов для обороны Украины. Этот пакет будет включать дополнительную оборонную помощь для отражения бронированных, воздушных и других угроз".