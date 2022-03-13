МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Оборонная помощь Соединенных Штатов Украине будет включать средства противостояния "воздушным и бронированным угрозам", процесс выделения нового пакета на $200 миллионов запущен, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет РИА Новости.
Госсекретарь заявил, что во исполнение возложенных на него дополнительных полномочий он "немедленно одобрил сегодня, согласно поручению президента, четвертый пакет дополнительной военной помощи на $200 миллионов для обороны Украины. Этот пакет будет включать дополнительную оборонную помощь для отражения бронированных, воздушных и других угроз".
https://1prime.ru/vpk/20220313/836361234.html
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