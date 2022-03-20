МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Бывший офицер армии США Брент Иствуд высоко оценил качество российской артиллерии, отметив преимущества корректируемых снарядов в статье для портала 19Fortyfive, передает RT. Украинский снаряд разрушил российский пограничный пункт

"Управляемый 152-мм снаряд "Краснополь" — один из таких боеприпасов, которым стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц. Их можно применять для контрбатарейной борьбы, а также для уничтожения центров управления, бункеров и мостов противника", — отметил американский ветеран.

При этом он подчеркнул, что благодаря технологии высокоточного наведения экономятся снаряды — для поражения цели достаточно сделать всего один или несколько выстрелов.

Иствуд сообщил, что ряд военных аналитиков США оценивают возможности "Краснополя" выше американского аналога — управляемого снаряда "Копперхед".