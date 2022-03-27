В ФРГ назвали "безумием" планы по перевооружению бундесвера
Лидер "Левых" Барч: потратить 100 миллиардов евро на перевооружение бундесвера – безумие
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч во время дебатов раскритиковал идею потратить 100 миллиардов евро на перевооружение бундесвера, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.
Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее заявляла, что федеральное правительство решило сформировать специальный фонд в 100 миллиардов евро для лучшего снабжения немецких вооруженных сил, в результате чего обороноспособность бундесвера будет восстановлена в полной мере.
"План выделить 100 миллиардов евро на перевооружение бундесвера — это безумие, которому "Левые" будут сопротивляться", — заявил Барч.
П его мнению, эти траты могут привести к сокращению социальной помощи для жителей страны.
"Ваш бюджет — это благословение для оборонной промышленности и крупная сумма для тех, кто вынужден каждый день тяжело работать, чтобы заработать свои деньги", — отметил парламентарий.
https://1prime.ru/vpk/20220327/836513250.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.