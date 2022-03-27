МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч во время дебатов раскритиковал идею потратить 100 миллиардов евро на перевооружение бундесвера, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel. В Германии высказались о развале Европы из-за противостояния с Россией

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее заявляла, что федеральное правительство решило сформировать специальный фонд в 100 миллиардов евро для лучшего снабжения немецких вооруженных сил, в результате чего обороноспособность бундесвера будет восстановлена в полной мере.

"План выделить 100 миллиардов евро на перевооружение бундесвера — это безумие, которому "Левые" будут сопротивляться", — заявил Барч.

П его мнению, эти траты могут привести к сокращению социальной помощи для жителей страны.

"Ваш бюджет — это благословение для оборонной промышленности и крупная сумма для тех, кто вынужден каждый день тяжело работать, чтобы заработать свои деньги", — отметил парламентарий.