Ким Чен Ын сделал заявление о наступательных вооружениях
Агентство Ренхап: Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать наступательные вооружения
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна продолжит развивать наступательные вооружения, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.
КНДР 24 марта провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Пхеньян подтвердил, что провел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США.
https://1prime.ru/vpk/20220328/836519384.html
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