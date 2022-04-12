МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Индия к концу 2022 года запустят "оборонный обмен" в космической сфере между военными ведомствами, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. В США надеются, что Индия не будет наращивать закупки топлива из России

По итогам американо-индийских переговоров в формате "2+2" он отметил, что США и Индия "привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством".

Также Остин заявил об активно растущей кооперации стран в киберсфере.