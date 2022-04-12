Пентагон анонсировал запуск американо-индийского космического проекта
Шеф Пентагона Остин: США и Индия запустят к концу года "оборонный обмен" в космической сфере
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Индия к концу 2022 года запустят "оборонный обмен" в космической сфере между военными ведомствами, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
По итогам американо-индийских переговоров в формате "2+2" он отметил, что США и Индия "привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством".
Также Остин заявил об активно растущей кооперации стран в киберсфере.
https://1prime.ru/vpk/20220412/836642351.html
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