МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российские вооружения превосходят западные аналоги своей простотой, стоимостью и надежностью, рассказал РИА Новости военный эксперт, генерал-майор армии Индии в отставке П. К. Сехгал. Министр финансов Индии планирует посетить США

"Факт в том, что наши войска привыкли к российским системам вооружения. Они намного дешевле, чем эквивалентный вариант из западного мира. Российское оружие гораздо надежнее и не выходит из строя в последнюю минуту. Западное оружие является слишком сложным и часто подводит нас, и Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий", — заявил генерал.



По информации Стокгольмского международного института исследования проблем мира, В 2017-2021 годах Индия расходовала около половины своего оборонного бюджета на закупки оружия у России.