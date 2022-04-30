МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Запрос президента США к конгрессу о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов для Украины еще сильнее обогатит крупных американских военных подрядчиков, но при этом не окажет решающего влияния на военный потенциал Украины и ход боевых действий, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Репарации. США отбирают гуманитарную помощь Украине у России

В среду президент США Джо Байден объявил, что запросил у конгресса для Украины беспрецедентные 33 миллиарда долларов. Большую часть этой суммы — порядка 20,4 миллиарда — планируется потратить на отправку новых вооружений. Остальную часть средств администрация Байдена намерена направить на поддержку экономического и гуманитарного характера.

ОБОРОНКА США — В ПЛЮСЕ

Как отмечает бывший старший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в наибольшей степени влияние этого колоссального по масштабу пакета помощи ощутит на себе не Украина, а крупнейшие производители оружия и военной техники США.

"Немедленным результатом этого шага станет дальнейшее обогащение акционеров предприятий оборонной промышленности США, а также политиков, которые представляют их интересы в Вашингтоне", — заявил РИА Новости Макгрегор.

По его мнению, дополнительная военная помощь, которую администрация Байдена готовится отправить на Украину, окажет минимальное влияние на ход продолжающихся в стране боевых действий.

"За очень небольшим исключением подавляющее большинство единиц техники и вооружений, направляемых на Украину, окажут самое скромное влияние на ход боестолкновений на востоке Украины", — добавил отставной американский военный.

РИСК РАЗРАСТАНИЯ КРИЗИСА

Новый пакет помощи Киеву, придав импульс военно-промышленному комплексу США, также увеличивает шансы перерастания украинского конфликта в еще больший кризис, полагает американский историк и политический обозреватель Дэн Лазар.

"На мой взгляд, выделение 33 миллиардов долларов является признаком того, что данная война трансформируется из регионального конфликта между Украиной и Россией в международный конфликт между Россией и НАТО, в частности США", — указал аналитик.

Лазар склонен считать, что, запрашивая у конгресса еще больше помощи для Киева, американский президент Джо Байден демонстрирует лишь "безответственность и опрометчивость".

"Чем больше масла в огонь подливает Байден, тем выше вероятность того, что война распространится за пределы ее первоначальных границ. Если Молдавию каким-то образом втянут в это на волне загадочных взрывов в Приднестровье, то очевидно, что за этим последует", — заявил собеседник агентства.

Согласно его прогнозу, такое развитие событий может спровоцировать "цепную реакцию" по всей Европе и вовлечение в конфликт различных стран региона.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.