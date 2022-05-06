МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Германия оказалась неспособной поставить Киеву обещанные зенитные установки Gepard, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt. В правительстве Германии потребовали поставок тяжелого вооружения Украине

Издание пишет, что поставка зенитных установок Gepard на Украину застопорилась через восемь дней после того, как об этом объявила министр обороны Кристин Ламбрехт.

"Ко вторнику федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы", — констатирует Welt и вместе с тем высказывает удивление, что выбор пал именно на установки Gepard — ведь правительству ФРГ, утверждает издание, было известно о нехватке снарядов к ним еще в конце февраля.

Сообщается, что проблема возникла из-за того, что Швейцария, где производятся боеприпасы для Gepard, запретила реэкспортировать вооружение в зону боевых действий.

Немецкий же арсенал этих боеприпасов составляет 23 000 единиц, которых, по заявлению киевских источников, хватит только на полчаса стрельбы.