Northrop решила создать версию ракеты Antares без российских двигателей
Американская Northrop планирует создать версию ракеты Antares без российских двигателей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Американская компания Northrop Grumman объявила о партнерстве со стартапом Firefly Aerospace для разработки "полностью отечественной" версии ракеты-носителя Antares — без участия украинских субподрядчиков и российских поставщиков.
"Мы разработаем полностью отечественную версию нашей ракеты Antares, Antares-330, для коммерческих услуг Cygnus по снабжению космической станции", — заявил вице-президент Northrop Grumman Скотт Лер в пресс-релизе компании.
Сейчас ракета-носитель Antares использует российские двигатели Р-181, а сборкой ее первой ступени занимается украинский "Южмаш".
https://1prime.ru/vpk/20220809/837732795.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.