МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Американская компания Northrop Grumman объявила о партнерстве со стартапом Firefly Aerospace для разработки "полностью отечественной" версии ракеты-носителя Antares — без участия украинских субподрядчиков и российских поставщиков. Путин: гиперзвуковые ракеты "Циркон" поступят на флот в ближайшие месяцы

"Мы разработаем полностью отечественную версию нашей ракеты Antares, Antares-330, для коммерческих услуг Cygnus по снабжению космической станции", — заявил вице-президент Northrop Grumman Скотт Лер в пресс-релизе компании.

Сейчас ракета-носитель Antares использует российские двигатели Р-181, а сборкой ее первой ступени занимается украинский "Южмаш".