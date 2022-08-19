ВАШИНГТОН, 19 авг — ПРАЙМ. США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета "военной помощи" на общую сумму 775 миллионов долларов, сообщил в пятницу высокопоставленный представитель американского министерства обороны. На Украине рассказали, на сколько сократится экономика страны к концу года

"США объявят о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на общую сумму 775 миллионов долларов", — заявил представитель Пентагона.

"Помощь будет предоставлена в рамках указа президента США Джо Байдена", — уточнили в ведомстве.

Представитель подчеркнул, что общая сумма мер поддержки безопасности Украины с начала администрации Байдена в результате достигнет 10,6 миллиарда долларов.

США предоставят Киеву 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 "джавелинов", также добавил представитель оборонного ведомства.

РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.