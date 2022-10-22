С Плесецка осуществлен запуск ракеты "Союз-2.1в" в интересах Минобороны
Минобороны: с Плесецка стартовала ракета "Союз-2.1в" с аппаратами "Космос-2561" и "Космос-2562"
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Двадцать первого октября с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами на борту", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Космическим аппаратам, как добавили в ведомстве, присвоены порядковые номера "Космос-2561" и"Космос-2562".
https://1prime.ru/vpk/20221022/838549049.html
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