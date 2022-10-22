МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Центробанк отправил в Минобороны списки сотрудников банков для брони

"Двадцать первого октября с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами на борту", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Космическим аппаратам, как добавили в ведомстве, присвоены порядковые номера "Космос-2561" и"Космос-2562".