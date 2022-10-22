МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Взрыв произошел на складе министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области, жертв и пострадавших нет, сообщает в субботу ведомство. Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос почти на 30 процентов

"Двадцать второго октября в 04.55 (2.55 мск) на складе министерства обороны в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв, жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.

В настоящее время по факту ЧП ведется расследование, добавили в ведомстве.