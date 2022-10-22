Минобороны Узбекистана: на складе ведомства в Сырдарьинской области произошел взрыв, жертв нет
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Взрыв произошел на складе министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области, жертв и пострадавших нет, сообщает в субботу ведомство.
"Двадцать второго октября в 04.55 (2.55 мск) на складе министерства обороны в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв, жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.
В настоящее время по факту ЧП ведется расследование, добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/vpk/20221022/838549969.html
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