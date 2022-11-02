Путин призвал обеспечить конкуренцию производителей техники для ВС России
Путин: надо обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для Вооруженных сил
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СОЧИ, 2 ноя — ПРАЙМ. Необходимо обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для Вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению ВС РФ.
"Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков", — сказал он.
Путин отметил, что конкуренция важна всегда для эффективной работы экономики, "но в данном случае это имеет особое значение".
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