МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Роскосмос" заказал у НПО имени Лавочкина опытно-конструкторские работы по созданию двух лунных станций — орбитальной "Луна-26" и посадочной "Луна-27", соответствующие контракты размещены на портале госзакупок. Мантуров оценил объем финансирования космического проекта "Сфера"

Оба контакта подразумевают "создание космических комплексов для проведения контактных и дистанционных исследований поверхности Луны в околополярной области".

Согласно первому, в 2022-2024 годах должен быть создан "Космический комплекс с орбитальным космическим аппаратом для проведения дистанционных исследований". Второй контракт касается создания в 2022-2025 годах "космического комплекса для проведения контактных исследований поверхности Луны в полярной области".

Создание орбитальной станции оценивается в более чем 9,3 миллиарда рублей, посадочной — почти в 7,2 миллиарда.

Проведение миссии "Луна-26" для картографирования ожидается в 2024 году, "Луны-27" для исследования грунта — в 2025 году. "Луну-28" для забора лунного грунта и отработки схемы посадки российских космонавтов планировалось отправить в 2027-2028 годах.

Сейчас готовится первая за почти 50 лет миссия России к Луне — для отработки базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведения контактных исследований в южном полюсе отправят "Луну-25". После многократных переносов ее пуск с космодрома Восточный ожидается в 2023 году.