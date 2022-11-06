МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил отменить ввозные пошлины на военную экипировку и товары двойного назначения. Госдума приняла во втором чтении поправки о закупках у поставщика для СВО

"Наша партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" призывает кабмин рассмотреть возможность отмены ввозных пошлин на предметы военной экипировки и товары двойного назначения согласно товарной номенклатуре, определенной правительством Российской Федерации", — написал он в посте в Telegram, отметив, что на рынке товаров военно-тактического и двойного назначения наблюдается рост цен и сокращение ассортимента.

"При этом регулирование цен на данные категории товаров не позволяет рассчитывать на эффективное решение комплексной проблемы стоимости товаров и их наличия в продаже", — добавил политик.

По словам Миронова, фракция эсеров готова вместе с правительством работать над установлением льготного режима налогообложения со ставкой 0% по налогу на прибыль для предприятий, занятых в производстве военного снаряжения.

В конце октября президент РФ Владимир Путин на совещании с правительственным Координационным советом по обеспечению потребностей войск заявил о том, что следует уделить внимание военной экипировке. По его словам, снаряжение, специальные средства и другое оборудование для участников СВО должны быть современными, удобными и эффективными, а производители должны получать обратную связь от тех, для кого работают.