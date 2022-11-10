МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству привести до 14 ноября совместно с Минобороны РФ нормативы обеспеченности Вооруженных сил РФ (ВС РФ) материальными средствами в соответствие с реальными потребностями. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля. Правительство представит предложения по контролю за расходами на СВО

"Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России… привести нормативы обеспеченности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств. Срок — 14 ноября 2022 года", — сказано в перечне поручений.

Кроме того, Путин поручил координационному совету до 14 ноября завершить определение целевого задания по обеспечению ВС РФ.

"Координационному совету при правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с учетом ранее данных поручений завершить определение целевого задания по обеспечению в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также определение направлений и сроков выполнения этого задания", — сказано в перечне.

Срок исполнения поручения — 14 ноября 2022 года, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, которое состоялось 2 ноября 2022 года.