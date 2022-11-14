МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты угрожают суверенитету Германии в сфере вооружения, ведь военно-промышленный комплекс ФРГ рискует остаться без заказов из-за закупок оружия и техники у США, пишет издание Wirtschaftswoche. "Одержимы навязчивой идеей". В Германии рассказали о фатальной ошибке США

Как сообщается, немецкие власти стремятся восстановить боеспособность бундесвера и готовы закупать "готовые изделия, которые могут быть поставлены в кратчайшие сроки", прежде всего производства США. При этом представители ВПК Германии настаивают, чтобы в запланированных закупках вооружений за рубежом была выделена доля для немецких оружейников.

Более того, промышленники уверены, что импорт вооружений может обернуться потерей ключевых технологий. Они настаивают, чтобы бюджетный комитет бундестага принял решение о том, чтобы правительство закупало вооружения в соответствии с четко сформулированными ответными обязательствами со стороны поставщиков.

Управляющий акционер компании Autoflug Мартин Крелль заявил: "Заботясь о суверенитете Германии, мы должны сделать все, чтобы не попасть на ближайшие 30-50 лет в зависимость от американцев".