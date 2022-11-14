США планируют ввести санкции против тех, кто закупает технологии для России
СМИ: США хотят ввести санкции против "транснациональной сети", закупающей технологии для России
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Глава минфина США Джанет Йеллен анонсировала новые американские санкции против "транснациональной сети", закупающей технологии для российского военно-промышленного комплекса, передают западные СМИ.
По сообщению агентства Рейтер, министр заявила, что "США введут новые санкции в отношении транснациональной сети, закупающей технологии для российского военно-промышленного комплекса".
Агентство добавило, что, по словам Йеллен, санкции, связанные с российскими военными технологиями, коснутся "14 физических и 28 юридических лиц". Отмечается, что министр не уточнила подробностей касательно местонахождения лиц и компаний, которые подпадут под санкции.
"Это часть наших более масштабных попыток по срыву военных усилий России и лишению ее необходимого оснащения с помощью санкций и экспортного контроля", — заявила Йеллен, слова которой приводит агентство.
https://1prime.ru/vpk/20221114/838808838.html
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