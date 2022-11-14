ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Армия США заключила с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму порядка 520 миллионов долларов для восполнения реактивных систем залпового огня взамен тех, что были предоставлены Украине, следует из распространенного в понедельник заявления американских ВС. Военные вертолеты США часами кружили над "Северными потоками" в сентябре

Согласно заявлению, контракты были заключены 21 октября и 2 ноября.

"Распределение этих контрактов демонстрирует то значительное влияние, которое имеют РСЗО в качестве важного боевого средства для наших международных партнеров", — заявил заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте, чьи слова приводятся в документе.

По мнению военных, данные оборонные заказы позволяют американской армии восполнять собственные запасы, при этом продолжая оказывать критически важную помощь своим союзникам и партнерам на поле боя.