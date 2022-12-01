МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Япония отважилась на "беспрецедентное" решение и отказалась от сотрудничества с Соединенными Штатами в проекте по разработке нового истребителя. Как сообщает Shūkan Gendai, эторешение было принято в связи с нежеланием американской Lockheed Martin предоставить японской стороне передовые технологии. Стало известно, что Япония решила помочь странам, не осуждающим Россию

Издание отмечает, что Минобороны Японии вместо США выбрало в качестве партнеров по проекту разработки истребителя Великобританию и Италию. Подчеркивается, что до сих пор японские истребители либо производились в Америке, либо разрабатывались совместно с американцами, так что на сегодняшний день "возникла крайне необычная ситуация".

По информации источника Shūkan Gendai, американская корпорация Lockheed Martin предпочла не делиться продвинутыми технологиями для создания нового истребителя для Японии. В то же время британская корпорация BAE Systems гарантировала "полную прозрачность". Поэтому Япония решила отказать США и сотрудничать с Лондоном.

Как говорится в статье, "взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией".

При этом авторы материала уверены, что теперь Токио ожидают "новые вызовы", связанные уже с партнерством с Великобританией, в то время как перспективы проекта все еще остаются туманными.

Раскрывая тему "новых вызовов", Shūkan Gendai указывает, что Лондон, "известный своей троякой дипломатией", настаивает на соотношении разработок 60 на 40 или 50 на 50, а это — невыгодное соотношение для Токио. Поэтому, подчеркивает издание, Японии "следует вести себя осторожно" с новым партнером, который "пытается продавить свои эгоистичные интересы".