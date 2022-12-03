СОЧИ, 3 дек — ПРАЙМ. Федеральный совет молодых ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса создадут в России для развития научного и кадрового потенциала ОПК, об этом было объявлено на II конгрессе молодых ученых в Сочи. В России собрали "оркестр" для развития науки, сообщил Чернышенко

В рамках работы конгресса прошла стратегическая сессия "Формирование и развитие научно-инженерного кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса". На ней обсудили необходимые меры для привлечения молодых ученых и специалистов в отрасль, сообщила пресс-служба конгресса.

Во вступительном слове заместитель начальника отделения АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" Илья Черепов анонсировал создание Федерального совета молодых ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса.

"В новом совете мы видим плацдарм для активных молодых лидеров, единомышленников ОПК, которые готовы отдать свои силы и энергию ради процветания отрасли и создания правильного имиджа ОПК", — сказал Черепов, слова которого приводятся в сообщении. Он стал председателем нового совета.

Выступавшие проанализировали состояние кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России в условиях гибридной войны с Западом и рассмотрели опыт компаний ОПК в привлечении и закреплении молодых ученых и инженеров на предприятиях отрасли.

Для этого, считают эксперты, одним из эффективных инструментов должны стать ранняя профориентация студентов и системная работа с вузами по их целевой подготовке для решения задач на предприятиях "оборонки"; социальные меры поддержки молодых сотрудников; проведение внутренних корпоративных конкурсов на звание лучшего в профессии и конференций, направленных на поддержку их научно-исследовательской деятельности, а также для передачи опыта и наработок. Чернышенко призвал помочь молодым ученым доводить разработки до рынка

Сейчас доля молодых сотрудников в возрасте до 35 лет на предприятиях ОПК составляет не более 30%, при этом высокий спрос на них на рынке труда приводит к большому оттоку кадров из предприятий ОПК, отметили участники сессии. В связи с этим эксперты отметили необходимость создания максимально благоприятных и комфортных условий, которые позволили бы молодым людям обучаться, работать с наставниками, участвовать в жизни предприятий.

Глава Союза молодых инженеров России, директор Института цифровой трансформации ОПК Евгений Мирошниченко выдвинул инициативу по созданию на базе одного из вузов научно-образовательного центра и лаборатории кадрового резерва ОПК.

Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.