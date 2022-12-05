МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin присоединилась к проекту израильской компании Rafael Advanced Defense Systems по созданию лазерной системы ПРО "Железный луч", сообщает издание Haaretz. В США представлен новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider

"Lockheed Martin присоединился к проекту Rafael, и действующая модель, как ожидается, будет развернута в качестве эксперимента на границе сектора Газа через два-три года", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, согласно соглашению с Lockheed Martin, системы, аналогичные "Железному лучу" будут впоследствии созданы для американского рынка и для ряда стран.

В марте минобороны Израиля сообщило, что страна выделит сотни миллионов шекелей на разработку и производство лазерной системы ПВО для перехвата ракет, минометных снарядов и беспилотников. Отличительной чертой "Железного луча" называется дешевизна использования и практически неограниченный боезапас.