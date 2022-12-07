МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Госдеп США одобрил продажу Тайваню запчастей для самолетов и сопутствующего оборудования на сумму около 330 миллионов долларов, говорится в релизе минобороны США. Пентагон раскрыл планы Польши по закупке вооружений у США

"Государственный департамент принял решение, одобряющее возможные военные продажи за рубеж представительству Тайбэя по экономическим и культурным вопросам в Соединенных Штатах в рамках расширения соглашения о совместной логистической поддержке поставок для пополнения запасов стандартных запасных частей для самолетов и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 330 миллионов долларов", — сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что Тайбей обратился к Вашингтону по вопросу пополнения складских запасов запасных частей и материалов для F-16, C-130, истребителя Indigenous Defense Fighter (IDF) и других самолетов.

Продажа, отмечается в пресс-релизе, "служит национальным интересам США, экономическим интересам и интересам безопасности, поддерживая постоянные усилия получателя по поддержанию надежного оборонительного потенциала".

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань — красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.