МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Следственный комитет России в 2022 году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК РФ Александр Бастрыкин. СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

Председатель СК РФ также сообщил, что за 10 месяцев этого года в суды направлено более 8,7 тысячи дел о преступлениях данной категории — это на 10% больше, чем годом ранее (8011).

"По материалам, собранным следователями, привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа", — сказал Бастрыкин.