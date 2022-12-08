ВАШИНГТОН, 8 дек — ПРАЙМ. Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования. Сделки Пекина и Эр-Рияда подчеркнут независимость от США, считает эксперт

Теперь документ должен рассмотреть сенат, как ожидается, это произойдет до конца года.

Оборонный бюджет предусматривает рекордные расходы в 847,3 миллиарда долларов, документ на прошлый год предусматривал 778 миллиардов. Еще 10,6 миллиарда долларов предусмотрены в документе для "связанных с обороной нужд за пределами бюджетной юрисдикции". Таким образом, общей суммой на нужды национальной обороны указаны 857,9 миллиарда долларов.

Оборонный бюджет содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20. Шесть миллиардов долларов предусмотрены на сдерживание России в Европе, говорится в бюджете и о необходимости снижения зависимости от энергоносителей РФ. Бюджет содержит инициативу о введении санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ. Кроме того, поддержанный бюджет говорит о постоянном запрете на обмен информацией по системам ПРО с РФ. Бюджет также предусматривает 10 миллиардов долларов для помощи Тайваню и 800 миллионов — Украине.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что РФ преодолеет все трудности.